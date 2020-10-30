В Рязани вновь обсудили строительство футбольного манежа в Мервино

Областная спортивная школа по футболу обратилась за четырьмя видами использования футбольного комплекса.

В четверг, 29 октября, в Рязани прошли публичные слушания по вопросу строительства крытого футбольного манежа в поселке Мервино рядом с Академией единоборств.

Областная спортивная школа по футболу обратилась за четырьмя видами использования футбольного комплекса. Это обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, обеспечение занятий спортом в помещениях, площадки для занятий спортом и оборудованные площадки для занятий спортом.

По словам директора спортивной школы Анатолия Бороненко, футбольный манеж не будет иметь аналогов в России. Заниматься в центре смогут дети не только из Рязани, но также из Рыбного и других областей. Что немало важно — занятия для всех будут бесплатными.

Директор футбольной школы отметил, что на трибуне организуют места только для запасных игроков команд. «Это тренировочная база для занятия спортом, а не для зрелищных мероприятий, как стадион. Для нас важно привлечь детей в спорт и проводить для них тренировки», — добавил Анатолий Бороненко.

На территории планируется разместить крытый футбольный манеж, большое футбольное поле, малый футбольный манеж и административно-бытовой комплекс. Также в комплексе установят роботизированный тренажер FootBot.

Это манеж с футбольными пушками на каждой стороне, которые выстреливают мяч, и мишенями-секциями по периметру. Игрок должен отбить летящий в него мяч в обозначенную мишень. Возле спортивного комплекса оборудуют парковку. Стоянка расположится на двух участках, которые находятся в зоне парков и скверов, где парковка разрешена условно. Заключение комиссии по публичным слушаниям будет официально опубликовано.

Напомним, что объект обойдется в 428,9 миллиона рублей, которые выделили из областного бюджета по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». Футбольный крытый манеж планируют построить к 2022 году. Ранее спортивный комплекс планировали разместить в Дягилеве, однако местные жители выступили против строительства. Кроме того, стоимость предыдущего проекта превышала миллиард рублей.