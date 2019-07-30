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10:27, 30 июля 2019 754
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Мэрия опубликовала проект футбольного манежа в Мервине 1

Мэрия опубликовала проект футбольного манежа в Мервине

Мэрия опубликовала проект футбольного манежа в Мервине. Эскиз будущего спортивного объекта разместили на сайте горадминистрации.

Манеж расположится рядом с академией единоборств. Планируется, что между зданиями установят светофор, а также надземный пешеходный переход.

Напомним, в здании здании намерены расположить футбольное поле с трибуной, а также две тренировочные площадки.

Проект обсудят на слушаниях в четверг, 8 августа, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.


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