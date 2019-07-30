RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Мэрия опубликовала проект футбольного манежа в Мервине. Эскиз будущего спортивного объекта разместили на сайте горадминистрации.
Манеж расположится рядом с академией единоборств. Планируется, что между зданиями установят светофор, а также надземный пешеходный переход.
Напомним, в здании здании намерены
Проект обсудят на слушаниях в четверг, 8 августа, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани загорелся комбайновый завод
|
cледующая новость →В Липецкой области перевернулся мотоциклист
По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.