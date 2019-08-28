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Мэрия разрешила оборудовать парковку около будущего футбольного манежа в Мервине. Соответствующее постановление администрации официально опубликовали в среду, 28 августа.
Стоянка расположится на двух участках общей площадью 9 504 кв метра, которые находятся в зоне парков и скверов, где парковка разрешены условно.
Напомним, крытый манеж планируют разместить рядом с центром единоборств. Стоимость оценивается в полмиллиарда. В нем появится футбольное поле с трибуной, а также две тренировочные площадки и тренажеры.
Ранее объект планировали разместить в Дягилеве, однако местные жители выступили против строительства. Кроме того, стоимость предыдущего проекта превышала миллиард рублей.
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