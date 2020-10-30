Оперштаб: 65% рязанцев не носят маски в транспорте

Роспотребнадзор провел в октябре около 700 рейдов.

В пятницу, 30 октября, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что около 65% пассажиров общественного транспорта не носят маски. В торговых центрах и магазинах нарушителей — 60%.

Роспотребнадзор провел в октябре около 700 рейдов, из них 300 — в торговых организациях. Совместно с транспортной прокуратурой проверки устроили и на железной дороге.

Ранее сообщалось, что рязанские организации оштрафовали почти на полмиллиона за «ковидные» нарушения.

Рязанцам также пригрозили штрафами за несоблюдение мер безопасности.