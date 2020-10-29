Рязанцам пригрозили штрафами за несоблюдение «ковидных» ограничений

Рязанцев могут привлечь к административной ответственности.

Рязанцам пригрозили штрафами за несоблюдение «ковидных» ограничений. Об административной ответственности в четверг, 29 октября, наполнил оперштаб при региональном правительстве.

«В случае нарушения гражданами и организациями ограничительных мер, введенных распоряжением губернатора Рязанской области Николая Любимова, будут приняты меры привлечения виновных к административной ответственности», — говорится в сообщении.

В оперштабе РЗН. инфо уточнили, что привлекать к ответственности будут по статье 20.6.1. КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Максимальное наказание для граждан по этой статье — штраф от 1 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч; для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее полиция вновь начала напоминать рязанцам о масках через громкоговорители.