Рязанские организации оштрафовали почти на полмиллиона за «ковидные» нарушения

Специалисты составили 52 протокола в отношении нарушителей.

Рязанские организации оштрафовали почти на полмиллиона за «ковидные» нарушения. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил оперштаб при региональном правительстве.

По состоянию на 29 октября специалисты составили 52 протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП. Суды назначили штрафы на общую сумму 447 тысяч 500 рублей.

«Вынесено решение о приостановлении деятельности в отношении 5 субъектов, допустивших нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — отметил оперштаб.

Ранее рязанцам пригрозили штрафами за несоблюдение «ковидных» ограничений.