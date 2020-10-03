В Москве начались похороны Тесака

Попрощаться пришли близкие, соратники и поклонники Тесака — всего около 2,5 тысяч человек.

В Москве начались похороны Максима Марцинкевича (Тесака). Его хоронят на Кунцевском кладбище. Об этом пишетMash.

Попрощаться пришли близкие, соратники и поклонники Тесака — всего около 2,5 тысяч человек.

Напомним, основная версия смерти Тесака — самоубийство, проводится проверка. В его камере нашли две предсмертные записки, однако его родные и близкие настаивают на том, что это было убийство. По их словам, Марцинкевич жаловался на пытки и на то, что его пытались заставить взять вину за преступления, которые он не совершал.