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СМИ сообщили, из-за чего отравилась вода в океане у Камчатки
Около пляжа зафиксировали произошел разлив нефтепродуктов, содержащих фенол.

По предварительной информации, вода в районе Халактырского пляжа на Камчатке была отравлена из-за течи нефтепродуктов из коммерческого танкера. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Дальневосточного региона.

В сообщении отметили, что танкер с течью проследовал по морскому пути, из-за чего произошел разлив нефтепродуктов, содержащих фенол. Судно ищут.

Собеседник агентства добавил, что в районе Тихого океана, где отравилась вода, проходят маршруты активного движения морских грузовых судов".

Ранее в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа зафиксировали превышение фенола, на берег массово выбросило морских животных.

Фенол также нашли на трех участках акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Мертвых морских животных нашли в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья.

Видео с последствиями произошедшего опубликовал Юрий Дудь.

Фото Instagram babelfishka