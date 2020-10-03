СМИ сообщили, из-за чего отравилась вода в океане у Камчатки

Около пляжа зафиксировали произошел разлив нефтепродуктов, содержащих фенол.

По предварительной информации, вода в районе Халактырского пляжа на Камчатке была отравлена из-за течи нефтепродуктов из коммерческого танкера. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Дальневосточного региона.

В сообщении отметили, что танкер с течью проследовал по морскому пути, из-за чего произошел разлив нефтепродуктов, содержащих фенол. Судно ищут.

Собеседник агентства добавил, что в районе Тихого океана, где отравилась вода, проходят маршруты активного движения морских грузовых судов".

Ранее в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа зафиксировали превышение фенола, на берег массово выбросило морских животных.

Фенол также нашли на трех участках акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Мертвых морских животных нашли в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья.

Видео с последствиями произошедшего опубликовал Юрий Дудь.