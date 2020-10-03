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Сотрудников сгоревшей клепиковской больницы временно переведут
Здание больницы полностью сгорело.

Сотрудников сгоревшей Истокской участковой больницы в селе Ершовские Выселки Клепиковского района временно разместят в ФАПе в селе Екшур. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В сообщении отметили, что всего в селе Ершовские Выселки, где произошел пожар, проживают 1600 человек. В данный момент место пожара разбирают.

Три человека, прописанных в сгоревшем доме, уехали к родственникам, один находится у соседа. Трое, не проживающих постоянно, уехали домой.

Пожар произошел в ночь на 3 октября. Сгорел деревянный одноэтажный дом, в котором находилось девять человек, из них были прописаны и постоянно проживали там шесть.

Огонь перекинулся на больницу, стоящую рядом. Деревянное здание постройки 1965 года уничтожено полностью.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности и на ликвидацию происшествия направили дополнительные подразделения.

Всего на тушение выезжали 43 человека и 18 единиц техники. Кроме того, на место пожара выезжал врио начальника ГУ МЧС по Рязанской области Александр Савуков. Открытое горение ликвидировали в 7:57.

На пожаре погибли два человека.