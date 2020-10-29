В семи рязанских ТЦ проверили соблюдение масочного режима

Ранее полиция начала напоминать рязанцам о масках через громкоговорители.

В четверг, 29 октября, в семи рязанских ТЦ проверили соблюдение масочного режима. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Рейды проводят сотрудники регионального УМВД и областного управления Роспотребнадзора. Помимо ТЦ, они проверяют другие места массового скопления людей и напоминают жителям области об административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП. О размерах штрафов читайте здесь.

Ранее полиция начала напоминать рязанцам о масках через громкоговорители.