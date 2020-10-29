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Полиция вновь начала напоминать рязанцам о масках через громкоговорители
Экипажи патрульных машин курсируют по всем районам города.

Полиция вновь начала напоминать рязанцам о масках через громкоговорители. Экипажи патрульных машин курсируют по всем районам города, сообщил в четверг, 29 октября, оперштаб при региональном правительстве.

Полицейские напоминают о необходимости носить маски в общественных местах и транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию. Подобное патрулирование полицейские устраивали весной.

Полицейские контролируют соблюдение масочного режима совместно со специалистами Роспотребнадзора.