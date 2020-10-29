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Экс-губернатор Кировской области вернулся в рязанскую колонию после допроса
Бывшего политика допрашивали в качестве свидетеля.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых вернулся в рязанскую колонию после допроса в Кирове. Бывшего политика допрашивали в качестве свидетеля по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Грохотов.

Юрист добавил, что Белых ответил на все вопросы следователей.

Напомним, Белых этапировали в Киров в конце августа. Уголовное дело, о котором идет речь, связано не с ним: по версии следствия, в 2018 году должностные лица из администрации Кирова, действуя в интересах застройщика, выдали разрешение на ввод дома в эксплуатацию на Советской улице, хотя он был недостроен.

Напомним, Никиту Белых задержали при получении взятки в размере 400 тысяч евро в июне 2016 года. Суд назначил экс-губернатору восемь лет колонии строгого режима и 48,2 миллиона рублей штрафа. Его этапировали в ИК-5 в селе Клекотки Рязанской области, где он устроился работать в библиотеку, а потом в швейный цех.