Экс-губернатора Кировской области этапировали из рязанской колонии

Белых в Кирове допросят в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях.

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали из рязанской колонии в Киров. Там его допросят в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с квартирами, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката бывшего политика Андрея Грохотова.

Юрист отметил, что Белых «никак не проходит» по этому делу, поэтому подробности ему неизвестны. При этом, он подтвердил, что дело касается застройки домов для бюджетников.

По версии следствия, в 2018 году должностные лица из администрации Кирова, действуя в интересах застройщика, выдали разрешение на ввод дома в эксплуатацию на Советской улице, хотя он был недостроен. Это стало известно после проверки в феврале 2019 года.

Напомним, Никиту Белых задержали при получении взятки в размере 400 тысяч евро в июне 2016 года. Суд назначил экс-губернатору восемь лет колонии строгого режима и 48,2 миллиона рублей штрафа. Его этапировали в ИК-5 в селе Клекотки Рязанской области, где он устроился работать в библиотеку, а потом в швейный цех.