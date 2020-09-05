Экс-губернатора Кировской области этапировали из рязанской колонии

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали из рязанской колонии в Киров. Там его допросят в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с квартирами, передает
Юрист отметил, что Белых «никак не проходит» по этому делу, поэтому подробности ему неизвестны. При этом, он подтвердил, что дело касается застройки домов для бюджетников.
По версии следствия, в 2018 году должностные лица из администрации Кирова, действуя в интересах застройщика, выдали разрешение на ввод дома в эксплуатацию на Советской улице, хотя он был недостроен. Это стало известно после проверки в феврале 2019 года.
Напомним, Никиту Белых задержали при получении взятки в размере 400 тысяч евро в июне 2016 года. Суд назначил экс-губернатору восемь лет колонии строгого режима и 48,2 миллиона рублей штрафа. Его этапировали в ИК-5 в селе Клекотки Рязанской области, где он устроился работать в библиотеку, а потом в швейный цех.