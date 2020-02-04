Никиту Белых перевели из библиотеки рязанской колонии в швейный цех

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых перевели из библиотеки рязанской колонии. Теперь он изготавливает мягкие игрушки на швейном производстве,
Известно, что такое решение приняли сотрудники центрального аппарата ФСИН, после проверки колонии. Проверяющих удивило привилегированное положение экс-губернатора, который оборудовал в библиотеке шикарную по местным меркам «комнату отдыха».
Так, Белых проводил конкурсы и викторины, где главным призом были сигареты. Также он вел радиопередачу о литературе.
Напомним, Никиту Белых
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМосквича оштрафовали за убийство лося в Рязанской области
|
cледующая новость →В полиции рассказали о ДТП с перевернувшейся машиной на Куйбышевском шоссе
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.