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10:29, 4 февраля 2020 211
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Никиту Белых перевели из библиотеки рязанской колонии в швейный цех

Никиту Белых перевели из библиотеки рязанской колонии в швейный цех

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых перевели из библиотеки рязанской колонии. Теперь он изготавливает мягкие игрушки на швейном производстве, передает «Комерсант».

Известно, что такое решение приняли сотрудники центрального аппарата ФСИН, после проверки колонии. Проверяющих удивило привилегированное положение экс-губернатора, который оборудовал в библиотеке шикарную по местным меркам «комнату отдыха».

Так, Белых проводил конкурсы и викторины, где главным призом были сигареты. Также он вел радиопередачу о литературе.

Напомним, Никиту Белых задержали при получении взятки в размере 400 тысяч евро в июне 2016 года. Суд назначил экс-губернатору восемь лет колонии строгого режима и 48,2 миллиона рублей штрафа. Его этапировали в ИК-5 в селе Клекотки Рязанской области, где он устроился работать в библиотеку.


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