\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
Срд, 28
Чтв, 29
ЦБ USD 76.44 -0.03 27/10
ЦБ EUR 90.45 0.04 27/10
Нал. USD 76.05 / 78.31 10:57
Нал. EUR 90.05 / 90.9 10:57
Новости
Коронавирус
Публикации
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
23 октября 15:13
17 354
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
20 342
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
21 623
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
24 113
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Жильцы горевшей в Семчине квартиры обратились к рязанцам за помощью
Напомним, речь идет о скандальном долгострое ЖК «Аэробус», история которого началась еще в 2014 году. Ключи от квартир 120 обманутых дольщиков получили лишь спустя пять лет — в конце декабря 2019 года.

Жильцы квартиры в доме на улице Княжье поле, где 26 октября произошел пожар, обратились к рязанцам за помощью.

Любовь Пономарева рассказала, что возгорание началось от электрической плиты, в результате сгорела кухня, где только заканчивали ремонт.

«Нам повезло, что огонь не распространился в соседние комнаты, но из-за дыма вся квартира в саже, белые стены стали черные. Окна из кухни были выбиты пожарными при тушении», — отметила женщина.

По ее словам, оставаться в квартире пока нельзя, но до зимы ее нужно восстановить. «В связи со сложившейся ситуацией мы собираем средства на восстановление квартиры. Огромная просьба ко всем тем, кому несложно пожертвовать любую сумму», — попросила рязанка.

Перевести деньги можно на карту 42 76 53 00 17 97 14 95 (Пономарева Алла Юрьевна).

Пожар в Семчине сняли на видео. Никто из людей не пострадал.

Напомним, речь идет о скандальном долгострое ЖК «Аэробус», история которого началась еще в 2014 году. После начала строительства его заморозили. Подробнее об этом можно прочитать в эксклюзивном интервью в нашем разделе «Публикации».

Ключи от квартир 120 обманутых дольщиков получили лишь спустя пять лет — в конце декабря 2019 года.

Фото: Любовь Пономарева