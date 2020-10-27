Жильцы горевшей в Семчине квартиры обратились к рязанцам за помощью

Напомним, речь идет о скандальном долгострое ЖК «Аэробус», история которого началась еще в 2014 году. Ключи от квартир 120 обманутых дольщиков получили лишь спустя пять лет — в конце декабря 2019 года.

Жильцы квартиры в доме на улице Княжье поле, где 26 октября произошел пожар, обратились к рязанцам за помощью.

Любовь Пономарева рассказала, что возгорание началось от электрической плиты, в результате сгорела кухня, где только заканчивали ремонт.

«Нам повезло, что огонь не распространился в соседние комнаты, но из-за дыма вся квартира в саже, белые стены стали черные. Окна из кухни были выбиты пожарными при тушении», — отметила женщина.

По ее словам, оставаться в квартире пока нельзя, но до зимы ее нужно восстановить. «В связи со сложившейся ситуацией мы собираем средства на восстановление квартиры. Огромная просьба ко всем тем, кому несложно пожертвовать любую сумму», — попросила рязанка.

Перевести деньги можно на карту 42 76 53 00 17 97 14 95 (Пономарева Алла Юрьевна).

Пожар в Семчине сняли на видео. Никто из людей не пострадал.

Напомним, речь идет о скандальном долгострое ЖК «Аэробус», история которого началась еще в 2014 году. После начала строительства его заморозили. Подробнее об этом можно прочитать в эксклюзивном интервью в нашем разделе «Публикации».

Ключи от квартир 120 обманутых дольщиков получили лишь спустя пять лет — в конце декабря 2019 года.