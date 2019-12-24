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15:27, 24 декабря 2019 148
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Герман Греф помог ввести в эксплуатацию рязанский долгострой

Герман Греф помог ввести в эксплуатацию рязанский долгострой

Фото: Правительство Рязанской области

Герман Греф помог ввести в эксплуатацию рязанский долгострой. Ключи от квартир в ЖК «Аэробус» вручил во вторник, 24 декабря, Николай Любимов, сообщили на сайте регионального правительства.

Губернатор подчеркнул, что рязанский долгострой в Семчине — «последняя большая проблема», которая решилась нестандартно, привлекая нового застройщика.

Также Любимов поблагодарил вице-губернатора Игоря Грекова, зампреда Евгения Беленецкого, главу регионального минстроя, Сбербанк, компанию-застройщика за благополучное завершение проекта.

«Мне лично пришлось просить о поддержке главу Сбербанка Германа Грефа, и она была оказана», — отметил глава региона.

Вместе с ключами от квартир дольщики получили сладкие подарки для детей. Губернатор поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал скорейшего новоселья.

Напомним, строительство комплекса началось еще в 2014 году, но было заморожено. Более подробно о ситуации с долгостроями в Рязанской области читайте в эксклюзивном интервью с Вячеславом Меньшовым в нашем разделе «Публикации».


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