Самый эффективный министр рязанского правительства рассказал о решении проблемы обманутых дольщиков

Летом прошлого года на одной из пресс-конференций глава региона, реагируя на протесты обманутых дольщиков, пригрозил главе регионального минстроя Вячеславу Меньшову увольнением, если тот не сможет решить эту проблему в кратчайшие сроки.

Через полгода губернатор Николай Любимов в своем послании жителям области назвал Меньшова наиболее эффективным министром областного правительства. Судя по оценке, данной губернатором, министр с задачей справился. О том, что было сделано для скорейшего снижения числа долгостроев на территории области, глава регионального минстроя рассказал в эксклюзивном интервью для RZN.info.

— В 2017 году в зоне риска на территории области находилось 28 многоквартирных жилых домов (2987 договоров долевого участия), срок передачи квартир в которых был нарушен. Просрочка исполнения обязательств перед дольщиками составляет от месяца до нескольких лет. Почти в каждом случае приходится искать свой способ решения, это оптимизация затрат на подключение к инженерным сетям, защита в судах интересов дольщиков, организация ЖСК. Иногда приходилось менять застройщика.

— Какие из проблемных объектов удалось ввести в эксплуатацию?

— Благодаря поддержке губернатора и слаженной работе всей команды минстроя мы добились достройки и ввода в эксплуатацию 11 многоквартирных домов, а это 2227 договоров долевого участия. Среди успешно завершенных объектов — дома, возведенные ООО «Тиволи», ООО «РоскапиталСтрой», ООО «СК «Вятич», ООО «Инжстрой», ООО «Строй-Сити», ООО «Строй-Стиль», ООО «Стройгарант-Р», ООО «Имтер» (дома № 6, 7, 8).

ЖК «Дядьково»

— Но проблема обманутых дольщиков в нашем регионе пока полностью не решена. Когда планируется достроить все, входящие в черный список, дома?

— По 760 оставшимся неисполненными договорам, а это 17 многоквартирных жилых домов, работа будет завершена в течение 2018-2019 годов. Так в 2018 году будут восстановлены права участников долевого строительства 15 объектов, в 2019 году — двух объектов, по одному из них застройщик находится в процедуре банкротства.

— Когда конкретно будут сданы объекты, по которым протесты дольщиков были наиболее бурными, я имею в виду ЖК «Виктория», ЖК «Аэробус» и дома в Дядьково?

По ЖК «Виктория» на Касимовском шоссе благодаря содействию губернатора между правительством Рязанской области и банком «Открытие» заключено соглашение, согласно которому объект будет сдан в мае, и передан дольщикам не позднее декабря 2018 года. Дома в Дядьково планируется сдать в марте и июне 2018 года.

ЖК «Аэробус». Октябрь 2017-го

Что касается ЖК «Аэробус», то в соответствии с планом-графиком по этому объекту определен инвестор, с которым оформлены договоры уступки прав. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на июнь 2019 года.

— Считаете ли вы справедливой оценку губернатора, назвавшего вас самым эффективным министром регионального правительства?

— На мой взгляд, все то, что было сделано для решения проблем обманутых дольщиков — это прежде всего заслуга руководителя региона, его профессиональной команды и компетентных высококвалифицированных специалистов нашего министерства. А собственную эффективность каждый чиновник должен доказывать каждый день своей кропотливой, упорной и успешной работой.