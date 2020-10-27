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Эпидемиолог рассказала, когда россияне смогут отдохнуть от COVID-19
Такой сценарий возможен, если останутся уже введенные ограничительные меры.

Директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что «передышка» в стране может наступить после стабилизации ситуации с COVID-19, которая ожидается в ноябре. Об этом передает РИА Новости.

Пшеничная добавила, что такой сценарий возможен, если останутся уже введенные ограничительные меры и граждане не будут игнорировать их.

Также она отметила, что на это могут повлиять минусовые температуры, которые ожидаются на большей территории России в конце осени-начале зимы.

Ранее специалист рассказала, когда ожидается обострение пандемии коронавируса, а также, когда его активность пойдет на спад.