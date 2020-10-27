Роспотребнадзор рассказал, когда пойдет на спад активность коронавируса

В регионах будут возникать «горячие точки», вызванные COVID-19.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что коронавирус в различных странах может быть активен еще минимум 1,5 года. Об этом передает РИА Новости .

По словам специалиста, в регионах будут возникать «горячие точки», вызванные COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали обострение ситуации с коронавирусом к февралю-марту следующего года.