В Роспотребнадзоре спрогнозировали обострение пандемии коронавируса
Специалисты отметили, что ситуация может улучшиться к лету.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в России может в феврале-марте обостриться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом передает
Пшеничная добавила, что улучшения ситуации можно ждать только к лету.
По словам специалиста, большая часть населения должна стать невосприимчивой к коронавирусу благодаря антителам, вакцинации или «клеточной» памяти лимфоцитов.
Ранее вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев также заявил, что ситуация с распространением COVID-19 может стабилизироваться к лету 2021 года.