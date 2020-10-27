В Роспотребнадзоре спрогнозировали обострение пандемии коронавируса

Специалисты отметили, что ситуация может улучшиться к лету.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в России может в феврале-марте обостриться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом передает РИА Новости .

Пшеничная добавила, что улучшения ситуации можно ждать только к лету.

По словам специалиста, большая часть населения должна стать невосприимчивой к коронавирусу благодаря антителам, вакцинации или «клеточной» памяти лимфоцитов.

Ранее вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев также заявил, что ситуация с распространением COVID-19 может стабилизироваться к лету 2021 года.