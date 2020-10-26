Груженные вертолетами фуры и проверка аквапарка, где погиб подросток. Главные новости выходных, 24 и 25 октября

Завершились очередные осенние выходные.

Завершились очередные осенние выходные. Вспомним главные новости 24 и 25 октября.

О ситуации с коронавирусом.

Рязанская область вошла в «желтую» зону по динамике распространения COVID-19.

Число случаев COVID-19 в регионе превысило десять тысяч.

О происшествиях.

Скончалась бывшая заведующая инфекционным отделением Новомичуринской ЦРБ.

Завершилась проверка рязанского аквапарка, где погиб подросток.

На пожаре в рязанской девятиэтажке погиб мужчина, десять человек спасли.

В Строителе люди в форме скрутили маршрутчика.

В Рязани наказали директора школы, где ученики получили ожоги глаз во время дезинфекции.

К другим новостям. Рязанский митрополит высказался о суде с мэрией за здание школы №6.

На въезде в Рязань заметили груженные вертолетами фуры. В «Наташкином» парке сломали новую светящуюся скамейку. Узорами кадомского вениза украсили поезд московского метро.