Груженные вертолетами фуры и проверка аквапарка, где погиб подросток. Главные новости выходных, 24 и 25 октября
Завершились очередные осенние выходные.
Завершились очередные осенние выходные. Вспомним главные новости 24 и 25 октября.
О ситуации с коронавирусом.
Рязанская область вошла в «желтую» зону по динамике распространения COVID-19.
Число случаев COVID-19 в регионе превысило десять тысяч.
О происшествиях.
Скончалась бывшая заведующая инфекционным отделением Новомичуринской ЦРБ.
Завершилась проверка рязанского аквапарка, где погиб подросток.
На пожаре в рязанской девятиэтажке погиб мужчина, десять человек спасли.
В Строителе люди в форме скрутили маршрутчика.
В Рязани наказали директора школы, где ученики получили ожоги глаз во время дезинфекции.
К другим новостям. Рязанский митрополит высказался о суде с мэрией за здание школы №6.
На въезде в Рязань заметили груженные вертолетами фуры. В «Наташкином» парке сломали новую светящуюся скамейку. Узорами кадомского вениза украсили поезд московского метро.
Пронские спасатели освободили застрявшую в каркасе фонаря собаку. Археолог назвал подделкой найденный в Рязанской области «фестский» диск.