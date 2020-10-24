В Рязани наказали директора школы, где ученики получили ожоги глаз во время дезинфекции

Пострадали десять детей.

В Рязани наказали директора школы, где ученики получили ожоги глаз во время дезинфекции. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В начале сентября в кабинете девятиклассников школы №62 во время урока начали обеззараживать воздух. Согласно инструкциям, делать это нужно, когда в помещении нет людей.

В результате 10 из 30 детей получили ожоги глаз. После этого проверки начали прокуратура и следователи.

По результатам проверки прокуратура Октябрьского района внесла представление в адрес начальника управления образования и молодежной политики мэрии. На директора школы наложили дисциплинарное взыскание.