Волонтеры устроили субботник в пострадавшем от взрывов скопинском поселке
Пожар и взрывы на территории воинской части в поселке Желтухинский произошли 7 октября.
Волонтеры устроили субботник в пострадавшем от взрывов на арсенале поселке Желтухинский. Акцию провели в субботу, 24 октября,
На субботник приехали представители отряда и студенты РГУ имени Есенина.
Напомним, пожар и взрывы на территории воинской части в поселке Желтухинский произошли 7 октября. ЧП устранили 9 октября.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Одна из пострадавших скончалась в больнице.