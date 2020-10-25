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Волонтеры устроили субботник в пострадавшем от взрывов скопинском поселке
Пожар и взрывы на территории воинской части в поселке Желтухинский произошли 7 октября.

Волонтеры устроили субботник в пострадавшем от взрывов на арсенале поселке Желтухинский. Акцию провели в субботу, 24 октября, сообщил межвезовский молодежный отряд «Теограм».

На субботник приехали представители отряда и студенты РГУ имени Есенина.

Напомним, пожар и взрывы на территории воинской части в поселке Желтухинский произошли 7 октября. ЧП устранили 9 октября.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Одна из пострадавших скончалась в больнице.