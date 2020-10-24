Рязанский митрополит высказался о суде с мэрией за здание школы №6

Епархия пытается отсудить себе здание школы.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о суде с мэрией за здание школы №6. В эфире радиопрограммы «Образ. Вопросы и ответы» он объяснил позицию епархии, которая пытается отсудить себе здание на улице Семинарской.

«Возникает пародоксальная ситуация, нам в суде говорили: „Ну, как же так, Церковь 30 лет владела этим зданием, а школа владеет 50 лет“. Но вообще как можно ставить все с ног на голову? Мы что строим? Мы какое государство строим? Мы какие ценности проповедуем? — рассуждал в эфире архиерей. — Мы говорим о верности закону, о необходимости каких-то традиций, основ… Представляете, вот вы построили, например, дом, прожили в нем при года, оставили его, какие-то гастарбайтеры туда вселились и прожили там больше трех лет, больше вас. И что? Вы что вы будете всерьез воспринимать, что они должны там оставаться?»

Митрополит Марк напомнил, что существует закон о возвращении имущества религиозного назначения.

«Мы просто действуем в рамках этого закона, мы имеет на это здание полное право, его Церковь построила для себя и для своих нужд», — отметил он, пояснив, что здание нужно семинарии, которая «ютится в страшных условиях».

«Ребята на двухъярусных кроватях спят, никому такого не пожелаю, — сказал глава Рязанской епархии. — Я считаю, что государство имеет все возможности для того, чтобы построить новое здание или разместить в чем-то другом… Это наша позиция, открытая, ясная и прямая».

Ранее губернатор Николай Любимов заявил, что здание школы №6 не отдадут Церкви.

На очередном судебном заседании за школу вступилась член Общественной палаты Рязанской области, почетный гражданин Рязани Екатерина Филиппова.