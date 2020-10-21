Проблема номер 6. В Рязани вновь обсудили возможную передачу школы епархии

Родители учеников высказываются против передачи и намерены обращаться в органы власти всех инстанций.

Во вторник, 20 октября, в областном Арбитражном суде состоялось очередное заседание по делу о передаче Рязанской епархии здания школы № 6 с углубленным изучением французского языка.

Представитель РПЦ для обоснования своих требований предъявил архивную справку, согласно которой объект спора до революции находился в собственности церкви.

Несмотря на то, что облик здания за сто с лишним лет существенно изменился, по мнению епархии, реконструкция не является препятствием для того, чтобы отдать недвижимость для будущего размещения духовной семинарии. В судебной практике уже имеются подбоные прецеденты

В ответ представитель мэрии заявил что в плане, представленном в справке государственного архива, даже нет этого здания.

«Истец не доказал, что именно это здание носило религиозный характер, этого не следует из представленных документов, по ним даже невозможно соотнести, о каком именно здании идет речь», — цитирует участника процесса интернет-газета « Вид сбоку » .

В качестве третьей стороны выступила директор школы №6 Татьяна Гречанинова. По ее словам, в школе учится 561 ученик и работают 54 сотрудника. По словам руководителя учебного заведения, родители ребят высказываются против передачи и намерены обращаться в органы власти всех инстанций. Соответствующее обращение было приложено к материалам дела.

В защиту школы также выступила член Общественной палаты Рязанской области, почетный гражданин Рязани Екатерина Филиппова.

По мнению Филипповой, в данном вопросе церковь ведет себя, возможно, «по закону, но совершенно безнравственно, потому что претендует на здание, где учатся дети».

На очередное заседание, которое состоится 19 ноября, в качестве третьего лица планируется пригласить представителей управления Росреестра по Рязанской области и государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Помощь этих ведомств очевидно понадобится для того, чтобы разобраться, действительно ли здание школы №6 изначально имело статус объекта религиозного назначения.

Ранее о передаче школы епархии высказался Николай Любимов.