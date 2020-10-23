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Любимов обсудил с омбудсменом помощь пострадавшим от взрывов на военном арсенале
Уполномоченный по правам человека в Рязанской области отметила, что лично выезжала в зону ЧС и общалась с местными жителями.

В пятницу, 23 октября, губернатор Николай Любимов обсудил с омбудсменом Натальей Епихиной помощь пострадавшим от взрывов жителям Скопинского и Ряжского районов. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области отметила, что лично выезжала в зону ЧС и общалась с местными жителями.

«Люди нам доверяют, держат с нами прямую связь», — подчеркнула Епихина.

По ее словам, ведется работа, чтобы ускорить процесс сбора документов, необходимых для предоставления людям жилья по договорам социального найма, а также для оформления в собственность помещений.

Любимов уточнил, что причиненных взрывами на военном арсенале ущерб установит специальная комиссия.

«Мы стараемся действовать в рамках законодательства, максимально эффективно, рассматриваем возможности для оказания помощи в восстановлении утраченного имущества, ремонте помещений», — сказал глава региона.

Напомним, пожар и взрывы на территории воинской части в поселке Желтухинский Скопинского района произошли 7 октября. ЧП устранили 9 октября.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Одна из пострадавших скончалась в больнице.