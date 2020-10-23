Любимов обсудил с омбудсменом помощь пострадавшим от взрывов на военном арсенале

В пятницу, 23 октября, губернатор Николай Любимов обсудил с омбудсменом Натальей Епихиной помощь пострадавшим от взрывов жителям Скопинского и Ряжского районов. Об этом
Уполномоченный по правам человека в Рязанской области отметила, что лично выезжала в зону ЧС и общалась с местными жителями.
«Люди нам доверяют, держат с нами прямую связь», — подчеркнула Епихина.
По ее словам, ведется работа, чтобы ускорить процесс сбора документов, необходимых для предоставления людям жилья по договорам социального найма, а также для оформления в собственность помещений.
Любимов уточнил, что причиненных взрывами на военном арсенале ущерб установит специальная комиссия.
«Мы стараемся действовать в рамках законодательства, максимально эффективно, рассматриваем возможности для оказания помощи в восстановлении утраченного имущества, ремонте помещений», — сказал глава региона.
Напомним, пожар и взрывы на территории воинской части в поселке Желтухинский Скопинского района произошли 7 октября. ЧП устранили 9 октября.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Одна из пострадавших скончалась в больнице.