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Защита Ефремова потребовала провести новую экспертизу
Приглашенный актером судебно-медицинский эксперт Елена Кучина в суде заявила, что, по данным ее экспертизы, рязанец Сергей Захаров не был пристегнут ремнем.

Защита Михаила Ефремова потребовала провести новую экспертизу. Приглашенный актером судебно-медицинский эксперт Елена Кучина в суде заявила, что, по данным ее экспертизы, рязанец Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности. Женщина считает, что в противном случае мужчина мог бы выжить, передает РИА Новости.

Адвокат Ефремова Петр Хархорин отметил, что в его распоряжении имеются снимки машины Захарова, на которых видно, что он использовал заглушки, чтобы «машина не пищала».

Проведенная ранее экспертиза утверждала, что Захаров был пристегнут, на его теле имеются соответствующие повреждения. Адвокат Хархорин предложил суду назначить уточняющую экспертизу, которая покажет, есть ли на ремне безопасности «следы срабатывания в момент ДТП».

Напомним, ранее Ефремов выплатил по миллиону рублей компенсации троим официальным потерпевшим — вдове погибшего Маргарите Захаровой, ее сыну, а также брату Захарова. Он также пообещал помогать матери погибшего.