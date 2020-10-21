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Потерпевшие по делу ДТП с Ефремовым получили компенсации по миллиону
Это подтвердили родственники погибшего рязанца Сергея Захарова.

Трое потерпевших по уголовному делу о ДТП с актером Михаилом Ефемовым получили компенсации по миллиону рублей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Добровинского.

Защитник отметил, что его доверителям перевели деньги от Ефремова по миллиону рублей каждому. По его словам, это подтвердили родственники погибшего рязанца Сергея Захарова.

Добровинский отметил, то Ефремов официально признал вину в аварии и назвал «инсценировку с отсутствием памяти» и все доказательства, которые пытались привести в Пресненском суде выдумкой со стороны защиты актера.

По мнению Добровинского, 22 октября пройдет последнее слушание по делу.

Напомним, актеру назначили восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров. Артист был пьян и под действием наркотиков во время аварии.