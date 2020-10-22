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Ефремов пообещал помогать матери погибшего по его вине рязанца
Актер будет по-настоящему помогать людям, которые реально понесли потерю.

Михаил Ефремов пообещал помогать матери и Ирине Стерховой — гражданской жене Сергея Захарова, который погиб по его вине. Об этом заявил один из его адвокатов Петр Хархорин, передает ТАСС.

По словам защитника, актер будет по-настоящему помогать людям, которые реально понесли потерю, но официально потерпевшими не признаны. В частности, Ефремов намерен поставить памятник рязанцу.

Конкретные суммы пока не называются, артист с этим не определился.

Напомним, ранее Ефремов выплатил по миллиону рублей компенсации троим официальным потерпевшим — вдове погибшего Маргарите Захаровой, ее сыну, а также брату Захарова.