Защита Ефремова обжалует новый приговор

В ближайшие недели актера этапируют в колонию.

Защита Михаила Ефремова обжалует новый приговор. Об этом сообщил РИА Новости адвокат артиста Владимир Васильев.

В четверг, 22 октября, Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор за смертельное ДТП с восьми до семи с половиной лет колонии. В ближайшие недели актера этапируют в колонию вне зависимости от подачи кассационной жалобы.

Напомним, авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.