Защита Ефремова обжалует новый приговор
В ближайшие недели актера этапируют в колонию.
Защита Михаила Ефремова обжалует новый приговор. Об этом
В четверг, 22 октября, Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор за смертельное ДТП с восьми до семи с половиной лет колонии. В ближайшие недели актера этапируют в колонию вне зависимости от подачи кассационной жалобы.
Напомним, авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.
После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.