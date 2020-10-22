Трое потерпевших по делу Ефремова не отзовут иски после получения компенсации

Ранее Ефремов выплатил по миллиону рублей компенсации потерпевшим.

Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова не отзовут иски после получения компенсации. Об этом ТАСС заявил адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский.

«Несмотря на получение компенсации морального ущерба, мои доверители не будут отзывать иски. Они немного больше, чем три миллиона», — сказал юрист.

Напомним, ранее Ефремов выплатил по миллиону рублей компенсации троим официальным потерпевшим — вдове погибшего Маргарите Захаровой, ее сыну, а также брату Захарова. Он также пообещал помогать матери погибшего.