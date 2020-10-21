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Умер протоиерей Димитрий Смирнов
Протоиерей известен своими скандальными высказываниями.

Умер протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом в среду, 21 октября, сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский.

Смирнову было 69 лет, причины его смерти не называются.

По данным ТАСС, в мае протоиерей перенес коронавирус. В сентябре сообщалось о его госпитализации в тяжелом состоянии.

Димитрий Смирнов родился возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года. 25 августа 2020 года Священный синод РПЦ по его прошению освободил его от этой должности.

Протоиерей известен своими скандальными высказываниями. В частности, он называл бесполезным школьное образование для девочек, а русских мужчин — национальной трагедией.