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Гордума одобрила установку мемориальной доски хирургу Алле Левушкиной
Окончательное решение по вопросу установки мемориальной доски примут на заседании думы.

Члены комитета по соцвопросам рязгордумы одобрили установку мемориальной доски хирургу Алле Левушкиной.

С такой инициативой выступил коллектив горбольницы № 11. За счет собственных средств лечебное учреждение планирует установить табличку на фасаде здания по адресу: улица Новоселов, дом 26/17. На ней напишут: «В этом учреждении с 2001 по 2018 г. до 91-летнего возраста работала старейший в России практикующий хирург Алла Ильинична Левушкина. За 67 лет врачебной практики провела более 10000 операций. Лауреат Всероссийской премии „Призвание“ в номинации „За верность профессии“ в 2014 г.».

Окончательное решение по вопросу установки мемориальной доски примут на заседании думы.

Хирург умерла 23 января 2020 года на 93-м году жизни. Она работала врачом около 70 лет и провела более десяти тысяч успешных операций. Женщина стала одной из основательниц колопроктологической службы Рязанской области и прекратила оперировать, когда ей было уже за 90 лет.