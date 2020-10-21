Гордума одобрила установку мемориальной доски хирургу Алле Левушкиной

Члены комитета по соцвопросам рязгордумы одобрили установку мемориальной доски хирургу Алле Левушкиной.
С такой инициативой выступил коллектив горбольницы № 11. За счет собственных средств лечебное учреждение планирует установить табличку на фасаде здания по адресу: улица Новоселов, дом 26/17. На ней напишут: «В этом учреждении с 2001 по 2018 г. до 91-летнего возраста работала старейший в России практикующий хирург Алла Ильинична Левушкина. За 67 лет врачебной практики провела более 10000 операций. Лауреат Всероссийской премии „Призвание“ в номинации „За верность профессии“ в 2014 г.».
Окончательное решение по вопросу установки мемориальной доски примут на заседании думы.
Хирург умерла 23 января 2020 года на 93-м году жизни. Она работала врачом около 70 лет и провела более десяти тысяч успешных операций. Женщина стала одной из основательниц колопроктологической службы Рязанской области и прекратила оперировать, когда ей было уже за 90 лет.