В Приокском неизвестный напал на женщину
Нападение произошло около остановки.
В четверг, 1 октября, на улице Октябрьской в Рязани неизвестный напал на женщину. Об этом сын потерпевшей сообщил РЗН.инфо.
По его словам, нападение произошло около остановки. Женщина вышла из автобуса и пошла в сторону дома.
«Возле дома №10/13 по улице Октябрьской ее сзади толкнул какой-то урод и залез на нее сверху. Проходящий мимо человек помог. Девушка, которая видела это все, сказала, что он шел за ней от остановки», — сообщил мужчина.
Он отметил, что его мама убежала домой, поскольку у нее был шок.
Он попросил всех, кому известно о произошедшем, обращаться к
Напомним, также в этот день напали на девушку в Дягилеве. Фото Google Maps