В Приокском неизвестный напал на женщину

Нападение произошло около остановки.

В четверг, 1 октября, на улице Октябрьской в Рязани неизвестный напал на женщину. Об этом сын потерпевшей сообщил РЗН.инфо.

По его словам, нападение произошло около остановки. Женщина вышла из автобуса и пошла в сторону дома.

«Возле дома №10/13 по улице Октябрьской ее сзади толкнул какой-то урод и залез на нее сверху. Проходящий мимо человек помог. Девушка, которая видела это все, сказала, что он шел за ней от остановки», — сообщил мужчина.

Он отметил, что его мама убежала домой, поскольку у нее был шок.

Он попросил всех, кому известно о произошедшем, обращаться к нему .

Напомним, также в этот день напали на девушку в Дягилеве. Фото Google Maps