Полиция начала проверку после нападения на женщину в Приокском

Нападение произошло на глазах свидетеля.

Полиция начала проверку после нападения на женщину в Приоксоком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В пятницу, 2 октября, в полицию поступило заявление от рязанки, о том, что накануне вечером ее толкнул неизвестный мужчина на улице Октябрьской. Женщина получила незначительные телесные повреждения.

Все это произошло на глазах свидетеля, поэтому неизвестный скрылся.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 1 октября, на улице Октябрьской.