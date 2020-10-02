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Соцсети: на окраине Рязани напали на девушку
Мужчина пытался задушить девушку и ударил ее по голове.

В четверг, 1 октября, в Дягилеве напали на девушку. Об этом пострадавшая сообщила в соцсети.

По ее словам, на девушку напали около 16:40 напротив дома №17 по улице Забайкальской. Мужчина пытался душить девушку, выдрал волосы, ударил ее по голове и повалил на землю, а затем скрылся.

По ее словам, никто из прохожих не оказался рядом, но произошедшее могли видеть жильцы дома.

Она предупредила о произошедшем местных жителей, а также сообщила, что мужчина был «невысокого роста, средних лет, одет в светлые джинсы и кожаную куртку, худой и лысый».

Девушка попросила написать ей всех, кто видел произошедшее.

В полиции начали проверку после нападения.

Также в этот день напали на женщину в Приокском.