Соцсети: на окраине Рязани напали на девушку
Мужчина пытался задушить девушку и ударил ее по голове.
В четверг, 1 октября, в Дягилеве напали на девушку. Об этом пострадавшая сообщила в соцсети.
По ее словам, на девушку напали около 16:40 напротив дома №17 по улице Забайкальской. Мужчина пытался душить девушку, выдрал волосы, ударил ее по голове и повалил на землю, а затем скрылся.
По ее словам, никто из прохожих не оказался рядом, но произошедшее могли видеть жильцы дома.
Она предупредила о произошедшем местных жителей, а также сообщила, что мужчина был «невысокого роста, средних лет, одет в светлые джинсы и кожаную куртку, худой и лысый».
Девушка попросила
В полиции начали проверку после нападения.
Также в этот день напали на женщину в Приокском.