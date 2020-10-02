Сорокина выступила свидетелем по делу Карабасова

Напомним, Сергей Карабасов не признал свою вину.

В пятницу, 2 октября, мэр Рязани Елена Сорокина дала свидетельские показания по делу своего предшественника Сергея Карабасова. Глава администрации выступила представителем потерпевший стороны.

Сорокина не смогла однозначно ответить на вопрос о причинении ущерба администрации.

«Однозначно сказать, что был причине ущерб, не могу. Так как оборудование установлено. Но и выводы следствия оспаривать не могу», — сказала мэр.

Также Сорокина рассказала, что сотрудники администрации решили перенести часть оборудования в Соборный парк, потому что площадка в Лесопарке не могла вместить такое количество объектов.

Следующее судебное заседание по делу состоится 9 октября.

Напомним, Сергей Карабасов не признал свою вину. Чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

По версии следствия, начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.

О ситуации стало известно после того, как рязанская журналистка Ирина Чепелева сообщила Путину о том, что площадка исчезла.