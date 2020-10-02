Полиция проводит проверку после нападения на рязанку в Дягилеве

Оперативники осмотрели место происшествия и опросили пострадавшую.

Полиция проводит проверку после нападения на рязанку в Дягилеве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В четверг, 1 октября, в 17 часов в полицию поступил вызов о нападении на 23-летнюю девушку неизвестного мужчины.

На место выехала полиция, осмотрела место происшествия и опросила пострадавшую.

Как рассказала пострадавшая РЗН. инфо, повреждений на теле у нее нет, но после произошедшего возникли головные боли.

«Лицо чуть онемевшее с правой стороны и болит, в общем, симптомы, схожие с сотрясением. Ну, и от стресса давление повышено было вчера», — отметила девушка.

Она добавила, что в правоохранительные органы передали записи с камер видеонаблюдения.