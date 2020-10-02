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Подробности: в аварии под Рязанью погибли двое и пострадали трое
Среди пострадавших маленький ребенок.

В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла 1 октября в Листвянке.

По предварительной информации, 50-летний житель Рязанской области на «ВАЗ-2110» двигался в направлении Самары. Он съехал в технологический разрыв барьерного ограждения для разворота, нарушив ПДД. Не пропустив Volvo под управлением 49-летнего рязанца, «ВАЗ» врезался в него.

В результате погибли пассажиры «десятки»: 12-летний мальчик и 45-летняя женщина. Травмы получили три человека: водитель «ВАЗ-2110» и его пассажиры — 4-летняя девочка и 50-летняя женщина, они госпитализированы.

Напомним, ранее появилось видео с места аварии.