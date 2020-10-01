Стали известны подробности смертельной аварии под Рязанью

Напомним, в ДТП погибли женщина и 13-летний ребенок.

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошло 1 октября в Листвянке. Об этом пишет издательство « Пресса ».

По предварительной информации, водитель «десятки» проехал в технологический разрыв отбойника, чтобы развернуться. В этот момент в ВАЗ врезался Volvo, двигавшийся по своей полосе.

Напомним, в ДТП погибли женщина и 13-летний ребенок — пассажиры «десятки». Еще трое получили травмы.