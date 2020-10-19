Студенты-добровольцы помогли пострадавшим от взрывов в скопинской воинской части

Они провели в Рязанской области почти две недели.

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей помогли жителям Скопинского района, которые пострадали от взрывов в воинской части. Они провели в Рязанской области почти две недели, сообщил сайт ВСКС.

С 7 октября добровольцы обеспечивали работу Пункта временного размещения, где вели учет людей и их размещение, следили за соблюдением санитарно-эпидемиологического контроля, отвозили пострадавших в соцслужбу и в их дома в район взрыва.

Также студенты оказывали психологическую поддержку и помогали спецслужбам в тушении лесной подстилки, чтобы огонь не распространился на населенные пункты.

После снятия режима ЧС студенты-спасатели готовили дома пострадавших к приезду хозяев, а затем помогали людям вернуться домой.

«Завершающим этапом работ стал адресный обход людей, вернувшихся домой в военную часть. Добровольцы уточняли, все ли в порядке, и при необходимости оказывали помощь», — говорится в сообщении.

Напомним, пожар на территории воинской части в Рязанской области произошел 7 октября. Из-за произошедшего в регионе вводили режим ЧС. Пожар потушили 9 октября.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Фото с сайта ВСКС