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Рязанец рассказал о планах на последний сезон «Танцев на ТНТ»
По словам молодого человека, он ежегодно посещал основные предкастинги и всегда был «в теме».

Рязанец Сергей Афанасов, который прошел отбор в последний сезон «Танцев на ТНТ», рассказал о своих планах на проект. По словам молодого человека, он ежегодно посещал основные предкастинги и всегда был «в теме».

Сергей уже проходил отбор в третьем и четвертом сезоне «Танцев», на этот раз «да» ему сказал Мигель.

Рязанец намерен взять «максимум пользы» от участия в проекте, хотя признался, что попасть в команду какого-нибудь наставника — не его цель. Приоритеты танцора — получение опыта, эмоций и новых знакомств.

«Там очень много хороших людей, как среди участников, так и среди продюсеров, операторов, администраторов», — рассказал Сергей.

Напомним, кастинг в последний сезон «Танцев на ТНТ» также прошли рязанцы Максим Павлов и Александра Кузнецова.