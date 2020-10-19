Рязанец рассказал о планах на последний сезон «Танцев на ТНТ»

По словам молодого человека, он ежегодно посещал основные предкастинги и всегда был «в теме».

Рязанец Сергей Афанасов, который прошел отбор в последний сезон «Танцев на ТНТ», рассказал о своих планах на проект. По словам молодого человека, он ежегодно посещал основные предкастинги и всегда был «в теме».

Сергей уже проходил отбор в третьем и четвертом сезоне «Танцев», на этот раз «да» ему сказал Мигель.

Рязанец намерен взять «максимум пользы» от участия в проекте, хотя признался, что попасть в команду какого-нибудь наставника — не его цель. Приоритеты танцора — получение опыта, эмоций и новых знакомств.

«Там очень много хороших людей, как среди участников, так и среди продюсеров, операторов, администраторов», — рассказал Сергей.

Напомним, кастинг в последний сезон «Танцев на ТНТ» также прошли рязанцы Максим Павлов и Александра Кузнецова.