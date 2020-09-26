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Рязанцы прошли в финальный сезон шоу «Танцы»
Рязанцы представили «авторскую латину».

Рязанец Максим Павлов и Александра Кузнецова прошли в финальный сезон шоу «Танцы». Отбор показали в субботу, 26 сентября.

Рязанцы представили «авторскую латину». Их танец понравился жюри.

«Мы были уверены в себе, своем танце, что что-то умеем, умеем хорошо», — сказал после выступления рязанец.

Напомним, в 2016 году Павлов уже участвовал в проекте. Однако он не прошел в команды наставников шоу.

Ранее рязанец рассказывал, что занимается бальными танцами, окончил РГРТУ, танцевал в коллективе «2D». Кроме того, является мастером спорта по латино-американским танцам.