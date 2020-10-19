Раскрыты подробности расследования убийства рязанского ветерана

Преступление удалось раскрыть благодаря работе криминалистов.

Региональный СУ СКР раскрыл подробности расследования убийства рязанского ветерана Павла Макеева и его жены Риммы.

Отмечается, что преступление удалось раскрыть благодаря работе криминалистов. Они обнаружили камеру на балконе соседнего дома, а также организовали детальное обследование находящегося рядом оврага общей площадью более 15 тысяч кв м. Там нашли орудие преступления и часть похищенных из дома потерпевших предметов.

В ходе расследования провели более 40 судебных экспертиз, собранные информация и доказательства позволили установить личность убийцы, которым оказался Максим Куприн.

Напомним, его приговорили к 19 годам в колонии строгого режима.

Также в следкоме сообщили, что криминалисты помогли раскрыть преступление, совершенное в 2000 году. Молекулярно-генетическая экспертиза показала, кто изнасиловал и убил 9-летнего мальчика.