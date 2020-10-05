Раскрыто дело 20-летней давности об изнасиловании и убийстве мальчика в Рязани

Труп ребенка нашли в гаражах.

Следователи раскрыли дело 20-летней давности об изнасиловании и убийстве 9-летнего мальчика в Рязани. Об этом сообщил сайт СУ СКР.

Известно, что 23 июня 2000 года в гаражах в Октябрьском районе города обнаружили труп ребенка, проживающего неподалеку. Как выяснилось, его изнасиловали и убили ударом по голове.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, но найти виновного не удалось и расследование приостановили.

Позже выяснилось, что к преступлению причастен рязанец 1970 года рождения. Весной 2000 года он освободился из колонии в Свердловской области, украл паспорт в Пермском крае и приехал к родственникам в Рязань.

22 июня 2000 года мужчина увидел двух мальчиков, гулявших у гаражей. Он схватил одного из них за ухо и потащил в гараж со словами, что у его сына пропал велосипед. Второй ребенок испугался и убежал. Родителям о случившемся он не рассказал.

Злоумышленник изнасиловал мальчика в заброшенном гараже и убил его, чтобы скрыть следы преступления.

Изучая подобные дела за последние 30 лет, следователи обратили внимание на общие признаки более десятка преступлений, совершенных рязанцем в 2002—2003 годах. Экспертиза крови и биологического материала показала, что именно он убил ребенка в 2000 году.

«Ранее его генотип не состоял в базе данных, поскольку образцы крови были получены еще в 2003 году до принятия законодательства о геномной регистрации и учете», — говорится в сообщении.

Так как подозреваемый скончался в 2003 году, уголовное дело прекратили.