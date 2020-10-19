Мэрия обновила схему движения троллейбусов на время перекрытия моста у цирка

Измененная схема движения транспорта будет действовать до 25 декабря.

В связи с открытием движения транспорта по улице Маяковского и закрытием моста на улице Ленина в движение городских маршрутов внесли изменения. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение троллейбусов:

№6 закрывается;

№3 на участке пути между остановками «Дом Художника» и «Кальное» поедет по улицам Маяковского, Есенина, Горького, Новой, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

№4 поедет по укороченному маршруту от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «площадь Свободы» и обратно;

№5 (внутренний) при движении со стороны улице Строителей поедет до остановки «Дом Художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, разворот на Театральной площади, улице Есенина, далее по своему маршруту;

№5 (наружный) при движении от улицы Строителей следуют до остановки «Приобанк» по своему маршруту, далее разворот на Театральной площади, улице Есенина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;

№8 при движении со стороны депо №3 поедет до остановки «Кальное» по своему маршруту, далее по улицам Новой, Горького, Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;

№8 при движении со стороны Комбайнового завода поедет до остановки «Дом Художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, Горького, Новой, далее по своему маршруту;

№10 при движении со стороны площади Победы поедет до остановки «площадь Ленина» по своему маршруту, далее по Соборной улице, разворот на Соборной площади и обратно.

Напомним, измененная схема движения транспорта будет действовать до 25 декабря. В мэрии также рассказали о движении автобусов и маршруток.