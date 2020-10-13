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Утвержден график движения транспорта на время ремонта моста у цирка
Схема будет действовать с момента перекрытия, о котором сообщат заранее.

Утверждена схема движения городского пассажирского транспорта на время проведения реконструкции моста на улице Ленина. Об этом сообщил сайт мэрии.

Схема будет действовать с момента перекрытия, о котором сообщат заранее.

Троллейбусы

  • движение троллейбусов маршрута №6 закрывается;
  • №3 на участке пути между остановками «Дом Художника» и «Кальное» поедет по улицам Маяковского, Есенина, Горького, Новой, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;
  • №5 (внутренний) при движении со стороны улицы Строителей поедут до остановки «Дом Художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, разворот на Театральной площади, улице Есенина, далее по своему маршруту;
  • №5 (наружный) при движении от улицы Строителей поедут до остановки «Приобанк» по своему маршруту, далее разворот на Театральной площади, улице Есенина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;
  • №8 при движении со стороны Депо №3 поедут до остановки «Кальное» по своему маршруту, далее по улицам Новой, Горького, Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;
  • №8 при движении со стороны Комбайнового завода поедут до остановки «Дом Художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, Горького, Новой, далее по своему маршруту;
  • №10 при движении со стороны площади Победы поедут до остановки «площадь Ленина» по своему маршруту, далее по Соборной улице, разворот на Соборной площади и обратно.

Автобусы

  • №7 на участке пути между остановками «Памятник Павлову» и «Дом Художника» поедут по улицам Ленина, Право-Лыбедской, Горького, Краснорядской, Маяковского, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;
  • №11 при движении со стороны поселка Борки от остановки «Дом Художника» поедут по Первомайскому проспекту, улицам Соборной, Кремлевскому Валу, улице Грибоедова, улице Есенина до конечной остановки «Театральная площадь». В обратном направлении от конечного остановки «Театральная площадь» по улицам Ленина, Свободы, площади Свободы, улице Грибоедова, Кремлевскому Валу, Соборной улице, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;
  • №13 при движении со стороны поселка Божатково поедут до остановки «Дом Художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;
  • №17 на участке пути между остановками «Театральная площадь» и «Дом Художника» поедут по улицам Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;
  • №18 при движении со стороны поселка Дягилево поедут до остановки «площадь Ленина» по своему маршруту, далее по Соборной улице, Кремлевскому Валу, улицам Грибоедова, Свободы (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;
  • №23 на участке пути между остановками «площадь Свободы» и «площадь Ленина» поедут по улицам Грибоедова, Кремлевскому Валу, Соборной улице (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.

Маршрутки

  • №№46, 47, 49, 53, 65, 73, 75, 77, 91, 98 на участке пути между остановками «Библиотека имени Горького» и «Политехнический институт» поедут по улицам Почтовой, Новослободской, Посадскому переулку, Лево-Лыбедской (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
  • №68 на участке пути между остановками «площадь Ленина» и «Политехнический институт» поедут по улицам Горького, Право-Лыбедской, Ленина (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;
  • №№57, 88 на участке пути между остановками «Театральная площадь» и «Дом Художника» поедут по улицам Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
  • №№66, 99 на участке пути между остановками «площадь Свободы» и «Детский мир» поедут по улицам Грибоедова, Кремлевскому Валу, Соборной улице (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.