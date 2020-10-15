Мэрия дополнила измененную схему движения транспорта на время ремонта моста у цирка

Этот график будет действовать с 15 октября по 25 декабря.

Мэрия дополнила измененную схему движения транспорта на время ремонта моста на улице Ленина. Этот график будет действовать с 15 октября по 25 декабря.

Так, помимо троллейбусов №6 закрывается движение троллейбусов №15.

При движении троллейбуса №8 от остановки «площадь Победы» он проследует через улицы Дзержинского, Гагарина, Спортивную, Есенина, Горького, Новую до остановки «Кальное», далее по своему маршруту в обоих направлениях.