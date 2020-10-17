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В Касимове все еще ищут пропавшего две недели назад мужчину
Он ушел на прогулку и исчез.

В Касимове продолжают искать 64-летнего Виктора Николаевича Ларина, который пропал 5 октября. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

Мужчина ушел на прогулку и исчез. За помощью в поисках обралитись к водителям.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения; волосы темные; глаза голубые.

Одежда: кепка камуфляжная; штаны камуфляжные; кофта синяя с серыми рукавами; зеленые кроссовки.

Пенсионер нуждается в медпмощи.

Всех, кто видел мужчину, просят позвонить по телефону: 8 800 700 54 52, 02 (102), 112.