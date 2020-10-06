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В Касимове ищут пропавшего пенсионера
Пропавший нуждается в медпмощи.

В Касимове в микрорайоне Приокский пропал 64-летний Виктор Ларин, сообщили волонтеры ПСО «Мещера».

5 октября мужчина ушел на прогулку, в настоящее время его местонахождение неизвестно. Отмечается, что пропавший нуждается в медпмощи.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения; волосы темные; глаза голубые. Одежда: кепка камуфляжная; штаны камуфляжные; кофта синяя с серыми рукавами; зеленые кроссовки.

По местонахождению мужчины попросили звонить по телефону: +7 (4912)51-21-71.